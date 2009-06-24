В Україні число зареєстрованих у центрах зайнятості в червні скоротилося

За даними на сьогоднішній день, число громадян України, які зареєстровані в центрах зайнятості, з початку червня скоротилося на 8,2% – до 690,4 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

При цьому вона підкреслила, що в центрах зайнятості на даний момент є 78 тисяч вакансій.

«Я хочу зазначити, що це позитивні сигнали, але водночас ситуація залишається кризовою, надзвичайно важкою. І я не хочу спрощувати ситуацію, оскільки з кризою нам доведеться боротися ще не менше ніж півтора роки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, кількість зареєстрованих безробітних загалом по Україні на 1 червня 2009 року становила 736,3 тис. осіб, що на 18% менше, ніж на 1 січня 2009 року (900,6 тис. осіб).