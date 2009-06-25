Олія «Стожар» не містить ГМО

З 1 липня п.р. набуває чинності постанова Уряду, яка зобов`язує виробників харчування вказувати на упаковці продуктів вміст або відсутність генетично модифікованих організмів (ГМО). Постанова була прийнята 13 травня 2009 року.

Проте, не всі виробники чекали, поки уряд прийме відповідне рішення. Деякі з них добровільно, ще до формування законодавчої бази, отримали підтвердження якості та відсутності ГМО у своїх продуктах. Так, компанія «Кернел», яка виробляє декілька видів соняшникової олії, повідомляє, що олія соняшникова рафінована дезодорована під ТМ «Стожар» не містить ГМО. Ця олія ще в 2008 році отримала дозвіл уряду Москви на маркування знаком «Не містить ГМО» на території Російської Федерації. Відповідно до протоколу засідання Комісії з видачі дозволів на маркування харчових продуктів, що не містять ГМО, від 30.04.08 № 3 олію соняшникову рафіновану дезодоровану ТМ «Стожар» дозволено маркувати знаком «Не містить ГМО».

Довідка УНІАН. Рафіновану соняшникову олію ТМ «Стожар» випускають на виробничих потужностях Приколотнянського олійноекстракційного заводу, який розташований у Харківській області. У 2003 р. на заводі побудували новітній технологічний комплекс з рафінування рослинних олій на базі комплектної лінії устаткування шведської компанії Alfa Laval, світового лідера з розробки і впровадження у виробництво технології рафінування олій. Нині цей комплекс є одним з кращих в Європі та країнах СНД. Спеціальна технологія дозволяє досягнути високого ступеня очищення рослинних олій, відсутності канцерогенів, що в свою чергу: - гарантує безпеку їжі, що готується за високих температур;- знижує втрати в процесі смаження;- дозволяє зберігати природний вміст вітаміну Е,- олія не пригорає і не піниться.

Приколотнянський ОЕЗ – єдине в Україні підприємство, де завдяки використанню технології глибокого м`якого очищення виготовляється рафінована олія ТМ «Стожар».