“УкрТест”: 38% кабельної продукції не відповідає стандартам якості

Київ. В Україні 38% кабельній продукції не відповідає стандартам якості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції начальник науково-технічного випробувального центру «УКРТЕСТ» Анатолій ГІНДІКІН.

За його словами, з червня 2008 року по червень 2009 року працівники «УкрТесту» провели випробування кабельної продукції за стандартами ДСТУ 4216:2003.

«Перевірку не витримало 38% кабельної продукції, – сказав А.ГІНДІКІН. – Серед перевірених зразків кабельної продукції 11% не відповідали вимогам енергозбереження, 10% – вимогам щодо поширення вогню».

Це не просто цифри, підкреслив експерт, - а реальна загроза, адже кабельна продукція є джерелом поширення вогню і виділення диму, якщо вона не відповідає стандартам.

Як відзначив начальник відділу випробувань електротехнічних виробів Українського НДІ пожежної безпеки Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ростислав КРАВЧЕНКО, 67% пожеж відбувається саме через проблеми з кабелями.

Довідка УНІАН. Згідно із наказом Держспоживстандарту України №137 від 7 квітня 2009 року, з червня поточного року в Україні діє обов`язкова сертифікація кабельної продукції.

«УкрТест» – єдиний в Україні орган сертифікації електроустаткування, який сертифікує продукцію на підставі угод про взаємне визнання робіт із зарубіжними органами сертифікації Німеччини, Польщі, Чехії та ін. Умови угод дозволяють експортувати вітчизняну електротехнічну продукцію в країни-учасники угод, де визнаються результати сертифікації, одержані в «УкрТесті».