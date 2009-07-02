Виробники пропагують ощадливе водокористування

Українські виробники пропагують політику ощадливого водокористування.

Як розповів Голова ради ЗАТ «Оболонь» Сергій БЛОЩАНЕВИЧ під час перших молодіжних парламентських слуханнях з питань зміни клімату “Глобальні зміни клімату: загрози для України та шляхи їх мінімізації”, що відбулися 22 червня, проблема доступу до чистої питної води стає все більш актуальною в світі - за статистикою понад мільярд людей споживає шкідливу для здоров’я воду. Однією із важливих складових водних ресурсів є їх промислове використання. Саме тому, компанія «Оболонь», як соціально-відповідальна компанія, діяльність якої напряму пов’язана з водою, приділяє питанню водокористування особливу увагу.

С.БЛОЩАНЕВИЧ зазначив, що головний завод «Оболонь» у Києві повністю забезпечує себе високоякісними водними ресурсами шляхом експлуатації власного водозабору, що складається з 14 свердловин.

«Головний завод підвищує ефективність використання водних ресурсів, створюючи умови для повторного використання води. Тому власна потреба води залишається на сталому рівні, що дозволяє ЗАТ «Оболонь» забезпечувати водними ресурсами ще більше десятка промислових підприємств Києва», - повідомив С.БЛОЩАНЕВИЧ.

Саме завдяки технічній модернізації виробництва, частка повторно використаної води на ЗАТ «Оболонь» у 2008 році зросла на 89% порівняно з 2007 роком. Таким чином, 67% води для технологічних потреб на підприємстві використовується повторно.

«Таким чином, ЗАТ «Оболонь» вдалося значно знизити середні витрати води на виготовлення 1 літра продукції, що становлять близько 3 літрів» – зазначив він, тоді як у середньому пивна галузь у світі витрачає 5 літрів води на 1 літр готової продукції.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств. Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.