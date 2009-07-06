МУК стала третім дистриб'ютором ноутбуків компанії Hewlett-Packard

Компанія МУК стала третім дистриб`ютором ноутбуків Hewlett-Packard (HP).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Українського підрозділу персональних систем компанії Hewlett-Packard.

Як повідомляють у прес-релізі, компанія МУК була авторизована на просування через свою партнерську мережу всіх ноутбуків HP Pavilion, доступних на території України.

В даний час для українського ринку пропонуються сімейства HP Pavilion dv5 – з діагоналлю 15,4 дюйма, dv4 – з діагоналлю 14,1 дюйма і dv3 – з діагоналлю 13,3 дюйма.

Довідка УНІАН. Компанія МУК є провідним дистриб`ютором інформаційних технологій в Україні, поставляє комп`ютерну техніку, програмне забезпечення, периферійне і мережеве устаткування. Авторизований дистриб`ютор HP з 2001 року. У своїй роботі з клієнтами компанія використовує модель чистої дистрибуції і здійснює продажі лише через дилерську мережу, складається з 700 компаній по всій території країни.

Компанія Hewlett-Packard (HP) – найбільша технологічна компанія в світі, портфель продуктів і рішень якої включає системи друку та обробки зображень, персональні системи, ІТ-послуги, програмне забезпечення і рішення, які допомагають як кінцевим користувачам, так і компаніям зробити роботу з інформаційними технологіями максимально простою та зручною.

26 серпня 2008 року НР завершила операцію з придбання компанії EDS.