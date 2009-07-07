У Львівській області пограбували банкомат «ПриватБанку»

6 липня близько 12.00 з банкомату «ПриватБанку» у приміщенні магазину «Смак» у Миколаєві Львівської області викрали 220 тис. грн.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськості ГУ МВС України Денис ХАРЧУК, двоє невідомих чоловіків, один з яких був одягнутий у камуфляжну форму з написом «Охорона», інший - у цивільному одязі, шляхом підбору цифрового коду та за допомогою ключа відчинили грошову сейфову частину банкомату, забрали 220 тис. грн. і на легковому автомобілі білого кольору зникли з місця події.

За словами Д.ХАРЧУКА, крадіжку було скоєно у присутності продавців і покупців магазину, які нічого підозрілого в діях злочинців не помітили, сприйнявши злочинців за обслуговуючий персонал, який проводить наповнення готівкових грошей банкомату.