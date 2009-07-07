У Донецьку відкрили новий спортивний комплекс

В одному зі спальних районів Донецька вчора відкрили новий спортивний комплекс, розрахований на 3 тис. відвідувачів.

Як повідомила прес-служба Донецької міської ради, цей спортивний клуб (мережі SportMax) побудували на площі 6 тис. кв. м.

Присутній на відкритті клубу Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО підкреслив, що, «незважаючи на кризу, в Донецьку з`являються нові об`єкти”.

“Сьогодні ми присутні на відкритті 6-ти тисяч квадратних метрів здоров`я . Цей чудовий спортивний комплекс з басейном знаходиться в одному зі спальних мікрорайонів міста. Його відкриття дозволить багатьом поколінням вести здоровий спосіб життя». – сказав мер.

Також О.ЛУК’ЯНЧЕНКО відзначив, що місто цілеспрямовано забудовує спальні мікрорайони спортивними об`єктами: «Таких об`єктів не вистачає місту, особливо у віддалених Будьонівському та Пролетарському районах. Я говоритиму з інвесторами, і створюватиму сприятливий клімат для того, щоб вони погодилися будувати в спальних мікрорайонах».