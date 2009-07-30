В Україні в першому півріччі вилов риби збільшився на 14,5%

У січні-червні 2009 р. підприємствами і фізичними особами-підприємцями, які здійснюють рибогосподарську діяльність, було виловлено і видобуто в цілому 96,7 тис. тонн риби та інших водних живих ресурсів, що перевищує відповідний показник минулого року на 1,9%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Зокрема, вилов риби в 1-му півріччі збільшився на 14,5% і становив 80,9 тис. тонн (83,7% загального обсягу). Обсяг видобування інших водних живих ресурсів зменшився на 34,8% і становив 15,8 тис. тонн.

Нагадаємо, в 2008 році риболовецькі підприємства України виловили і видобули 224,2 тис. тонн риби та інших водних живих ресурсів, що на 4,9% більше 2007 р. Зокрема, вилов риби становив 200,2 тис. тонн (89,3% загального обсягу), що перевищує рівень 2007 р. на 0,9%; обсяг видобування інших водних живих ресурсів становив 24 тис. тонн, що в 1,6 разу більше, ніж у 2007 році.