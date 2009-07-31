ПЗЗ відміняє 4 електрички через відсутність пасажиропотоку

Південно-Західна залізниця відміняє курсування 4-х електропоїздів через відсутність пасажиропотоку. Про це УНІАН повідомила прес-служба ПЗЗ.

З 1 серпня 2009 року відміняють рух електропоїздів №6531 Дарниця-Київ; №6532 Борщагівка-Дарниця; № 6872 Київ-Бориспіль; № 6873 Бориспіль-Борщагівка-тех.

Як повідомляв УНІАН, протягом місяця, з 20 липня по 20 серпня 2009 року, залізничники вивчатимуть заповнюваність потягів приміського сполучення, малозаповнені потяги відмінятимуть.

З 25 липня 2009 року по суботах і неділях припинили курсувати електропоїзди: №6014 Мотовилівка—Київ; №6633 Київ—Бородянка; №6670 Бородянка—Київ. Також з 25 липня 2009 року Південно-Західна залізниця відмінила електропоїзди №6609 Київ—Тетерів і №6622 Тетерів—Борщагівка-тех.