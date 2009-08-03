У Чернігові створять екологічну інспекцію

Про це повідомив міський голова Чернігова Олександр СОКОЛОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, свою позицію О.СОКОЛОВ озвучив під час зустрічі з колегою – Черкаським міським головою Сергієм ОДАРИЧЕМ, який перебував в обласному центрі Чернігівщини задля ознайомлення з досвідом ЖКГ.

За словами О.СОКОЛОВА, у Чернігові наразі є потреба посилити контроль за дотриманням Правил благоустрою міста, виконанням документів дозвільного характеру.

"Ми врахуємо досвід інших міст і створимо муніципальну екологічну інспекцію", - сказав мер Чернігова. Він також уточнив, що фінансуватиметься новий структурний підрозділ міської ради з міського бюджету – з екологічного фонду.

"У мене є сподівання, що з початком роботи екоінспекції цей фонд наповнюватиметься більш суттєво", - зазначив О.СОКОЛОВ.

Пропозиції щодо створення екологічної інспекції будуть винесені на розгляд сесії міської ради у серпні. А до цього часу Чернігівський міський голова пообіцяв відвідати Черкаси, де екологічна інспекція вже працює півроку.

За інформацією С.ОДАРИЧА, ефект від роботи екологічних інспекторів є досить відчутним, оскільки за півроку у 6 разів зросла кількість протоколів про адміністративні порушення та надходження стягнень.

"Завдяки роботі інспекції вдалося розділити функції видачі дозволів і контролю щодо благоустрою міста, адже до цього була ситуація, коли установа чи організація видавала дозвіл на певні роботи чи діяльність, а потім себе контролювала", - пояснив мер Черкас.