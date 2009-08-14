Стартує VІІІ Всеукраїнський фестиваль козацької пісні “Байда”

Сьогодні у Тернопільській області розпочинається VІІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс козацької пісні “Байда”.

Як повідомив УНІАН начальник обласного управління культури Григорій ШЕРГЕЙ, цьогоріч фестиваль приурочили до 360-річчя Зборівської битви. Впродовж 14-16 серпня він вперше пройде у трьох містах – Вишнівці, Збаражі та Зборові.

За словами Г.ШЕРГЕЯ, участь у пісенному конкурсі візьме 51 художній колектив із Тернопільської, Черкаської, Миколаївської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Чернівецької, Донецької, Харківської, Івано-Франківської областей, Криму та Сербії. Поза конкурсом виступить Національний заслужений академічний український народний хор ім.Г.Верьовки, який підготував спеціальну козацьку програму.