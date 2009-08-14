“Першокласні” збори: скільки коштує шкільне приладдя

Всьго лише неповний місяць залишився до 1 вересня. Час купувати все необхідне для навчання, починаючи від форми і закінчуючи олівцями. Ми дізналися, скільки цього року обійдеться шкільне приладдя, в порівнянні з минулим.

ЦІНА ШКІЛЬНОГО ПРИЛАДДЯ (в гривнях)

· Ранець — 1 шт. 120/260

· Зошити — 20 шт. 16/20

· Обкладинки для зошитів — 10 шт. 3,5/4

· Обкладинки для підручників — 6 шт. 10/13

· Щоденник — 1 шт. 10/10

· Тека для зошитів — 1 шт. 5/5

· Зошити-підручники — 6 шт. 30/60

· Кольоровий папір — 2 уп. 10/16

· Кольоровий картон — 2 уп. 10/12

· Білий картон — 2 уп. 10/10

· Клей ПВА — 1 шт. 3/4

· Клей-олівець — 1 шт. 3/5

· Пластилін — 1 уп. 12/15

· Тека для праці — 1 шт. 7/20

· Пенал — 1 шт. 20/22

· Кулькові ручки — 3 шт. 3/3

· Набір кольорових ручок — 1 уп. 20/25

· Фломастери — 1 уп. 12/15

· Олівець чорний — 3 шт. 6/6

· Набір кольорових олівців — 1 уп. 12/15

· Акварель медова — 1 шт. 12/20

· Гуаш — 1 уп. (5 шт.) 5/8

· Набір пензликів — 1 уп. 4,5/8

· Альбом для малювання — 1шт. 6/6

· Стакан-непроливайка для фарб — 1 шт. 2/3

· Лінійка, гумка, ножиці, рахункові палички, букви та цифри — 30/30

РАЗОМ: 382/615

"Сегодня"