“Першокласні” збори: скільки коштує шкільне приладдя
Майже увесь прожитковий мінімум
Всьго лише неповний місяць залишився до 1 вересня. Час купувати все необхідне для навчання, починаючи від форми і закінчуючи олівцями. Ми дізналися, скільки цього року обійдеться шкільне приладдя, в порівнянні з минулим.
ЦІНА ШКІЛЬНОГО ПРИЛАДДЯ (в гривнях)
· Ранець — 1 шт. 120/260
· Зошити — 20 шт. 16/20
· Обкладинки для зошитів — 10 шт. 3,5/4
· Обкладинки для підручників — 6 шт. 10/13
· Щоденник — 1 шт. 10/10
· Тека для зошитів — 1 шт. 5/5
· Зошити-підручники — 6 шт. 30/60
· Кольоровий папір — 2 уп. 10/16
· Кольоровий картон — 2 уп. 10/12
· Білий картон — 2 уп. 10/10
· Клей ПВА — 1 шт. 3/4
· Клей-олівець — 1 шт. 3/5
· Пластилін — 1 уп. 12/15
· Тека для праці — 1 шт. 7/20
· Пенал — 1 шт. 20/22
· Кулькові ручки — 3 шт. 3/3
· Набір кольорових ручок — 1 уп. 20/25
· Фломастери — 1 уп. 12/15
· Олівець чорний — 3 шт. 6/6
· Набір кольорових олівців — 1 уп. 12/15
· Акварель медова — 1 шт. 12/20
· Гуаш — 1 уп. (5 шт.) 5/8
· Набір пензликів — 1 уп. 4,5/8
· Альбом для малювання — 1шт. 6/6
· Стакан-непроливайка для фарб — 1 шт. 2/3
· Лінійка, гумка, ножиці, рахункові палички, букви та цифри — 30/30
РАЗОМ: 382/615