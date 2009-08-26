«Оболонь» пропонує нові слабоалкогольні напої

Компанія «Оболонь», один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв, вивела на ринок нові слабоалкогольні напої. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Напої серії «Коктейлі світу» - це найвідоміші клубні коктейлі, які зазвичай готують у барах та нічних клубах. Тепер їх можна спробувати і в готовому для споживання вигляді.

Лінійка напоїв із відомими всьому світу смаками започаткована коктейлями «Махітос» і «Текіза». Тепер до них приєдналися новинки: «Космополітен», в якому вдало поєднані смаки рому, лайма та журавлини, «Абсент Фіз» (з додаванням лайма) і «Дайкірі», основними компонентами якого є ром, лайм та абрикос. Ще один напій - коктейль «Ех на пляжі» з кисло-солодким смаком завдяки поєднанню цитрусових та лікеру.

«Нові слабоалкогольні коктейлі поповнять асортимент компанії у середньому ціновому сегменті. Ми впевнені, що споживачі оцінять смак та якість наших нових напоїв», - зазначив заступник директора з продажу та маркетингу, начальник відділу маркетингу ринку напоїв ЗАТ «Оболонь» Павло ШЕВЧУК.

Для серії «Коктейлі світу» розроблена оригінальна скляна пляшка 0,33 л нової форми, яка підкреслить молодіжний характер напоїв. Вміст алкоголю складає 7%. Орієнтовна ціна новинок у роздрібній мережі - від 6 грн.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – великий національний виробник пива, безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і шість підприємств в регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується в 33 країни світу.