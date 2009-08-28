У Луцьку відкрили лабораторію для перевірки продуктів на вміст ГМО

ДП „Волиньстандартметрологія” відкрило лабораторію для перевірки харчових продуктів на вміст генетично модифікованих організмів (ГМО). Як повідомила УНІАН прес-служба Держспоживстандарту, перевірки проводять на базі випробувального центру підприємства.

Зазначають, що це перший в Західній Україні центр у системі Держспоживстандарту, який згідно з рішенням Національного агентства з акредитації України отримав розширення галузі акредитації щодо визначення ГМО.

Підрозділ генетично-молекулярних випробувань продукції оснащений сучасним аналітичним обладнанням, що дозволяє проводити випробування продукції на вміст ГМО відповідно до міжнародних вимог з якісним і кількісним визначенням процентного вмісту ГМО.

Нагадаємо, нещодавно в системі Держспоживстандарту України було відкрито лабораторії генетично-молекулярних випробувань ГМО у харчових продуктах та сільськогосподарській сировині на базі випробувальних центрів ДП «Кривбасстандартметрологія» (Кривий Ріг) та ДП «Луганськстандартметрологія» (Луганськ). Крім того, з 2007 року аналогічна лабораторія діє в ДП „Укрметртестстандарт” (Київ) та з 2008 року в ДП „Вінницястандартметрологія” (Вінниця).

Довідка УНІАН. Постановою Кабміну від 13 травня 2009 р. № 468 «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг» з 1 липня 2009 року здійснюється обов’язкове етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми.