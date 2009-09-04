На Сумщині зросла заборгованість із виплати зарплати

У Сумській області заборгованість із виплати заробітної плати продовжує зростати: на сьогодні вона становить 57,5 мільйона гривень, що на 26,5 млн. грн. більше, ніж на початок цього року. Левова частка вказаної суми (34,7 мільйона гривень) припадає на економічно активні підприємства.

Як повідомила УНІАН прокурор відділу прокуратури Сумської області Тетяна ЖУРАВЕЛЬ, органи прокуратури регіону жорстко реагують на факти невиплати грошової винагороди громадянам за виконану роботу: з початку нинішнього року щодо осіб, які допустили порушення законодавства про оплату праці, порушено 61 кримінальну справу, з яких 17 – за статтею 175 Кримінального кодексу України («невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат»). 51 справу з обвинувальними висновками вже направлено до суду для розгляду по суті. 148 осіб притягнуто до адміністративної та дисциплінарної відповідальності. За актами прокурорського реагування відшкодовано майже 30 мільйонів гривень.