У Криму відкрили лабораторію для перевірки продуктів на ГМО

У Сімферополі з вересня працює лабораторія для перевірки харчових продуктів і сільськогосподарської сировини на вміст генетично модифікованих організмів (ГМО).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держспоживстандарту, перевірки проводять на базі акредитованого випробувального центру ДП „Кримстандартметрологія”.

Це перша в Криму лабораторія молекулярно-генетичних випробувань продукції. Вона була акредитована 26-27 серпня в Національному агентстві з акредитації України. Лабораторія створена на кошти підприємства.

У прес-службі зазначили, що створення в Сімферополі лабораторії молекулярно-генетичних випробувань дасть можливість підприємцям не тільки Криму, але й інших південних областей України перевіряти сировину і продукцію на наявність ГМО та визначити їх кількість.

Нагадаємо, недавно в системі Держспоживстандарту відкрили лабораторії генетично-молекулярних випробувань ГМО в харчових продуктах і сільськогосподарській сировині на базі випробувальних центрів ДП «Волиньстандартметрологія» (Луцьк), ДП «Кривбасстандартметрологія» (Кривий Ріг) і ДП «Луганськстандартметрологія» (Луганськ). Крім того, з 2007 року аналогічна лабораторія діє в ДП „Укрметртестстандарт” (Київ), і з 2008 року - в ДП „Вінницястандартметрологія” (Вінниця).

До кінця 2009 року планують відкрити ще декілька лабораторій генетично-молекулярних випробувань.

Довідка УНІАН. Постановою КабінетуМіністрів від 13 травня 2009 р. № 468 «Про затвердження порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми, або виготовлені з їх використанням, і вводяться в обіг» з 1 липня 2009 року має здійснюватися обов`язкове етикетування харчових продуктів, що містять генетично модифіковані організми.