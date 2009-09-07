МОЗ перегляне доцільність кефіру в меню дитсадків

09:54, 07 вересня 2009
Права споживачів
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Через отруєння дошкільнят

Після масового отруєння вихованців дитячих садків кримського Джанкоя кефіром, у якому виявили збудник дизентерії, в Україні поставлять питання, чи потрібен цей продукт у меню дошкільнят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції в Джанкої заступник міністра охорони здоров`я України Володимир ЮРЧЕНКО.

«Ми обговорюватимемо питання, чи потрібен взагалі кефір у переліку продуктів для дітей у дитячих садках», - зазначив він.

За словами В.ЮРЧЕНКА, потрібно не лише розслідувати подію в Джанкої й покарати винних, але й не допустити повторення інциденту в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, у Джанкої внаслідок отруєння кефіром до лікарні потрапили192 дитини, із них 54 уже виписали. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом отруєння дітей.

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