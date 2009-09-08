У Києві створять центр інформації щодо безпеки в громадських місцях

До 2012 року у Києві планують відкрити центр обробки даних щодо безпеки в громадських місцях столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської держадміністрації, рішення про створення такого центру прийнято з метою організації безпеки киян та гостей міста, а також забезпечення правопорядку під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Виконуватиме роботи з підготовки будівництва центру КП «Київінформатика». Комунальному підприємству, зокрема, доручено забезпечити розробку проектно-кошторисної документації та визначити на тендерній основі генеральну проектну та підрядну організації.

Фінансування необхідних робіт з будівництва центру здійснюватиметься в цьому році за рахунок коштів Головного управління зв’язку, інформатизації та захисту інформації, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2009 рік. Крім того, Головному управлінню необхідно подати інвестиційні пропозиції щодо включення робіт із будівництва центру до проекту Програми соціально-економічного розвитку м. Києва на 2010 рік.