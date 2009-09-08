Тимчасовий автомобільний збір збільшить ціни на іномарки на 20%

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) заявляє, що введення тимчасового автомобільного збору збільшить ціни на імпортні автомобілі на 20%, а також сприятиме відновленню «сірих» схем ввезення іномарок.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН генеральний директор ВААІД Олег НАЗАРЕНКО.

За його словами, 1 вересня цього року у Верховній Раді було зареєстровано проект закону №5080 «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування (щодо підтримки рівня зайнятості в Україні в умовах світової фінансової кризи)». Цей документ передбачає з 1 січня 2010 року введення тимчасового автомобільного збору у розмірі 15% терміном на три роки.

Водночас, О.НАЗАРЕНКО відзначив, що причиною створення та внесення до ВР нового законопроекту, який регламентує введення в дію тимчасового автомобільного збору, є бажання підмінити 13-відсоткову митну надбавку до імпортного мита, термін дії якої закінчився 6 вересня 2009 року.

Гендиректор ВААІД також додав, що у випадку ухвалення цього законопроекту Асоціація автоімпортерів «апелюватиме до міжнародних організацій», оскільки він порушує норми і правила СОТ.

Як повідомляв УНІАН, з 6 березня до 6 вересня 2009 року в Україні діяла тимчасова цільова надбавка до ставок ввізного мита на легкові, вантажні автомобілі і автобуси у розмірі 13% митної вартості.

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) налічує 114 компаній офіційних автоімпортерів і автодилерів.