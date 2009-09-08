У Німеччині дешевшає газ

Із наближенням опалювального сезону німців чекає приємна новина – до кінця року вони платитимуть менше за газ. Антимонопольний комітет стверджує, що йдеться про заощадження сотень мільйонів євро.

«Нам вдалося змусити газових постачальників повернути гроші та знизити ціни загалом на 360 мільйонів євро», - заявив у понеділок голова німецького антимонопольного відомства Бернгард ГАЙЦЕР агентству Reuters. Торік його структура почала розслідування проти 35 енергопостачальників за підозрою у завищених цінах на блакитне паливо. Концерни звинувачували в тому, що після падіння закупівельних цін на газ ціни для споживачів знижувалися із запізненням і не повністю.

Підозру довели, а німецькі компанії, в тому числі найбільший у Європі енергетичний концерн Eon, пообіцяли в жовтні-листопаді повернути гроші, а наступного року – знизити ціни на газ для населення. Тепер антимонопольне відомство стежить, чи буде виконано ці обіцянки.

У середньому ціни на газ у ФРН мають знизитися на вісім відсотків. За деякими підрахунками, родина з двома дітьми платитиме на 120 євро на рік менше. Сьогодні німці можуть вибирати в середньому серед п’яти постачальників газу. Експерти радять частіше їх міняти.

“Німецька хвиля”