У львівських басейнах перевищений вміст аміаку та хлору

У Львові 8 басейнів перевірили на якість води. У більшості басейнів загального користування виявили перевищений вмісту аміаку, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Протягом червня-липня цього року КП «Адміністративно-технічне управління» обстежило у Львові 8 діючих басейнів загального користування. Працівники КП визначали якість води та перевіряли дотримання вимог природоохоронного законодавства на таких об`єктах: СУАП «Гранд-Готель» ОК «Софія», Управління спортивних споруд ЛОО ФСТ «Динамо» України, ТзОВ «СОК «Євроспорт», ТзОВ «Зоряний водоспад», СОЦ «Формула краси», ТзОВ НВФ «Відкриті комп`ютерні системи», ТзОВ «Хвиля» та ЗАТ «Комплекс водних видів спорту».

Під час визначення якості води виявили певні перевищення допустимої норми вільного хлору та аміаку. Відтак у СУАП «Гранд-Готель» ОК «Софія» перевищення допустимої норми вільного хлору становить 1,3 раза, у СОЦ «Формула краси» перевищення аміаку у 12,6 раза, у басейні для дітей ТзОВ «Зоряний водоспад» перевищення вільного хлору у 1,3 раза та перевищення аміаку у 30,4 раза, а також у басейні «Сімейний» та басейні «Дитячий» ЗАТ «Комплекс водних видів спорту» перевищення аміаку становить відповідно 1,2 та 1,4 раза.

«Хлорування води, як відомо, здійснюється з метою дезинфікування. Відтак, ми звертаємося до власників басейнів ретельніше контролювати процес дезинфікації води, аби вміст хлору в ній не перевищував допустимих норм. Що ж до перевищення вмісту аміаку у воді, то причиною цього є недотримання відвідувачами басейнів культури поведінки під час купання. Тому нагадуємо, що якщо ви хочете користуватися басейнами із чистою якісною водою, не варто самим допускати її забруднення і використовувати басейн не за призначенням», - наголошує керівник адміністративно-технічного управління Інна СВИСТУН.

Водночас, під час перевірки було зафіксовано порушення вимог природоохоронного законодавства. Йдеться про здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами без відповідного дозволу, відсутність систематичного контролю якості стічних вод, що скидаються у міську каналізацію та відсутність документального підтвердження про вивезення твердих побутових відходів. Усім об`єктам господарювання, де виявили порушення природоохоронного законодавства, видали приписи з встановленням конкретних термінів виконання необхідних заходів для ліквідації цих порушень.