За даними власників деяких російських мереж АЗС, частина НПЗ не постачають 92-й та 95-й бензин кілька тижнів.

В Російській Федерації посилюється бензинова криза, спричинена атаками українських дронів на нафтопереробні заводи. Перебої з постачанням пального фіксуються вже в більше ніж 10 регіонах та поширюються на європейську частину РФ, повідомляють Известия.

Журналісти зазначають, що якщо раніше проблеми з паливом спостерігалися на Далекому Сході та в Саратовській області, то тепер про дефіцит і вимушене призупинення роботи АЗС повідомляють у Нижегородській, Ростовській, Рязанській областях і в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, перебої з поставками бензину фіксують, зокрема, в Амурській, Магаданській і Сахалінській областях, Хабаровському краї, Якутії, Єврейській автономній області та на Чукотці.

"Власники мереж кажуть, що деякі НПЗ не відвантажують 92-й і 95-й бензини вже кілька тижнів", - зазначають журналісти.

Російські видання виправдовують ці проблеми нібито підвищенням попиту на пальне і зростанням активності туризму. Водночас вони непрямо визнають і вплив ударів по НПЗ безпілотників Сил оборони України.

"На російському ринку пального, дійсно, спостерігаються певні складнощі. Насамперед зараз це нестача високооктанових бензинів, що зумовлена системним дисбалансом між виробничими можливостями та наявним попитом, фактором сезонності та низкою інших причин. Надходить інформація про перебої з поставками на АЗС у низці регіонів, що може призводити, зокрема, до закриття заправок", - зазначив президент "Незалежного паливного союзу РФ" Павло Баженов.

Членкиня Російського паливного союзу Катерина Савкіна підтверджує припинення роботи частини АЗС.

"Хтось вже працює "від бензовоза до бензовоза", хтось "замотав пістолети" на тривалий час. Загалом уже кілька тижнів низка АЗС не можуть отримати паливо із нафтопереробних заводів", - зазначила Савкіна.

У свою чергу, член експертної ради комітету із захисту конкуренції Держдуми РФ Дмитро Тортєв додає, що географія паливної кризи в країні розширюється.

"Спочатку проблема нестачі палива була локальною, але тепер можна говорити про те, що географія розширюється: дедалі більше регіонів Росії стикаються з дефіцитом", - зазначив він.

Бензинова криза в Росії - головні новини

Систематичні удари українських безпілотників по НПЗ в Росії призвели до суттєвого скорочення виробництва палива та стрибку цін на нього попри заборону експорту бензину

Біржові ціни на бензин в РФ кілька разів оновлювали історичні рекорди. Учасники ринку іноді не були впевнені, чи зможуть придбати паливо.

А в одному з регіонів Росії наприкінці серпня АЗС навіть припинили продавати бензин звичайним громадянам.

