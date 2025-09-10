Президент США опублікував свою реакцію на російську атаку по Польщі у своїй соцмережі.

Президент США Дональд Трамп відреагував на наліт російських ударних безпілотників "Шахед" на Польщу, який стався у ніч на 10 вересня.

Свій коментар щодо цього інциденту він опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Що це за порушення повітряного простору Польщі російськими дронами? Почалось!" - зазначив очільник Білого дому.

Раніше з'явилося повідомлення, що Трамп проігнорував питання про російські дрони над Польщею. Коли журналісти у Вашингтоні запитали його, чи знає він про порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, президент США жестом привітався із пресою і під шквал запитань про Росію пішов до автівки в супроводі охоронців.

Заяви інших лідерів про вторгнення російських БпЛА у повітряний простір Польщі

Як повідомляв раніше УНІАН, генсек НАТО Марк Рютте звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з "чітким посланням" після російської атаки БпЛА на Польщу. Він заявив, що порушення повітряного простору країни Альянсу було "абсолютно безрозсудним". Він закликав клемлівського правителя припинити війну запевнив, що НАТО "пильне" і що буде "захищати кожен сантиметр" своєї території.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав нічне вторгнення російських безпілотників у польський повітряний простір "глибоко тривожним" та засудив дії Кремля. Він повідомив, що вже провів розмову з главою польського уряду Дональдом Туском, і підтвердив підтримку Польщі. Також британський політик подякував силам НАТО та польським військовим за швидку реакцію на атаку.

Крім того, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила важливу заяву після атаки РФ на Польщу. Вона, зокрема, пообіцяла, що Європа запустить програму Eastern Flank Watch ("Спостереження за східним флангом") для того, аби покращити спостереження в режимі реального часу за країнами ЄС, що межують з РФ.

