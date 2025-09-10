Окупанти стверджують, що їхні дрони нібито не могли долетіти до Польщі.

Російська армія не планувала завдавати удару по території Польщі під час масованого обстрілу України минулої ночі. Про це йдеться в заяві прес-служби Міноборони РФ.

Так, у своєму звичайному зведенні військове відомство країни-агресора відзвітувало про удари ракетами та дронами по території України. Зокрема окупанти стверджують, що завдали ударів по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Львівській та Вінницькій областях. При цьому згадуються Львівський бронетанковий завод і Львівський авіазавод.

"Цілей удару досягнуто. Усі призначені об'єкти уражено. Об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися", - йдеться у зведенні Міноборони РФ.

Відео дня

При цьому росіяни стверджують, що максимальна дальність польоту дронів, використаних у цій атаці, нібито не перевищує 700 км.

"Тим не менш, ми готові з цієї теми провести консультації з міністерством оборони Польщі", - йдеться в заяві.

Зауваження УНІАН. Якби РФ застосувала дрони з дальністю 700 км, вони не змогли б долетіти до Львова з жодної точки запуску, за винятком крайнього заходу Брянської області або території Білорусі. Однак із цих точок дрони з такою дальністю польоту могли б долетіти і до східної Польщі.

Російська атака на Україну і Польщу

Як писав УНІАН, минулої ночі Росія здійснила чергову масовану атаку дронами та ракетами по території України. Зокрема було атаковано Львів. За словами мера Андрія Садового, на місто летіло 60 дронів.

Однак російські дрони також атакували і територію Польщі. За словами польського прем'єра Дональда Туска, у повітряний простір країни залетіло 19 безпілотників, з яких польські ВПС за підтримки союзників по НАТО змогли збити 4.

Вас також можуть зацікавити новини: