У школах Кременчука осінні канікули будуть на два тижні раніше
17:35, 10 вересня 2009Права споживачів
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З метою економії коштів на енергоносії
У школах Кременчука осінні канікули розпочнуться на два тижні раніше - з 15 жовтня, щоб заощадити кошти на енергоносії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник міського управління освіти Геннадій МОСКАЛИК.
За його словами, учні відпочиватимуть до 1 листопада.
Навчальні заклади підключать до тепла, відповідно, на два тижні пізніше, з 1 листопада, що дасть змогу заощадити близько 300 тис. грн.
«Навчальному процесу це не зашкодить», - запевняє керівник міськуправління освіти.
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