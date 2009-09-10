У школах Кременчука осінні канікули будуть на два тижні раніше

У школах Кременчука осінні канікули розпочнуться на два тижні раніше - з 15 жовтня, щоб заощадити кошти на енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник міського управління освіти Геннадій МОСКАЛИК.

За його словами, учні відпочиватимуть до 1 листопада.

Навчальні заклади підключать до тепла, відповідно, на два тижні пізніше, з 1 листопада, що дасть змогу заощадити близько 300 тис. грн.

«Навчальному процесу це не зашкодить», - запевняє керівник міськуправління освіти.