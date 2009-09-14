ProStor відкрила магазин у Києві

Парфюмерно-косметична мережа ProStor 12 вересня відкрила магазин у Києві, який став п`ятим магазином мережі в місті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, загальна площа магазину, розташованого на Дарниці, складає 220 кв. м, торгова - 180 кв. м.

У планах ProStor мати в столиці не менші десять магазинів до кінця 2009 року.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфюмерії та косметики з 2005 року.

На липень 2009 року мережа складалася з 100 магазинів в 12 областях України, які розташовані в Київська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Миколаївська, Полтавська, Кіровоградська, Харківська, Луганська області, АР Крим.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».