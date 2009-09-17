У Криму затвердили програму "Шкільний автобус"

Верховна Рада Автономної Республіки Крим затвердила республіканську програму "Шкільний автобус" на 2009-2010 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, метою програми є поліпшення в сільській місцевості регулярного безплатного підвезення школярів до загальноосвітніх навчальних закладів і додому. На сьогодні в Криму в організації підвезення дітей задіяно 288 автобусів, з яких 44%, - автобуси, термін експлуатації яких перевищує 10 років, 15% - автобуси, що належать приватним підприємцям, які в будь-який момент можуть розірвати договір, близько 10% - автобуси спеціалізованих АТП (що вимагає додаткових витрат), близько 10% - автобуси, які належать сільськогосподарським АТП, промисловим та іншим підприємствам, оренда яких також вимагає додаткових витрат.

Реалізація заходів програми дасть змогу відновити парк автобусів, які здійснюють підвезення школярів, за рахунок придбання 56 нових шкільних автобусів і забезпечити впродовж 2 років, щонайменше 2040 учнів, яких підвозять до школи рейсовим транспортом або тролейбусами, проїзними квитками.