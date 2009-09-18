Екологи досліджують якість води у басейні Західного Бугу

Україна є учасником Міжнародного дослідницького проекту „Міжнародний альянс водних досліджень Саксонії” (IWAS), який підтримує уряд Німеччини. У рамках цього проекту німецькі та українські екологи до 20 вересня проводитимуть дослідження якості води у басейні річки Західний Буг з використанням найновішого лабораторного обладнання.

Утім, лабораторне дослідження якості води – це лише незначна частина проекту, який включає тематичні семінари, наукові конференції, розробку інвестиційних рішень, задля покращення ефективного використання водних ресурсів, розповіла співкоординатор проекту Оксана ЯНІВ.

Розробником концепції буде Дрезденський технічний університет та Центр екологічних досліджень ім. Гельмгольца. Модель ефективного використання водних ресурсів, яку дослідники напрацюють для басейну річки Західний Буг, можна буде використати і для інших річок України. Проект планують завершити до кінця наступного року.

“Німецька хвиля”