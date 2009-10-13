На Дніпропетровщині від вживання дикорослих грибів померло 14 осіб

У Дніпропетровській області з 23 вересня по 12 жовтня від вживання дикорослих грибів померло 14 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив завідувач Дніпропетровського обласного центру з лікування гострих отруєнь Микола ШИНКАРЕНКО.

За його словами, всього за вказаний період з отруєнням грибами госпіталізували 78 людей.

М.ШИНКАРЕНКО зазначив, що на території Дніпропетровської області через неблагополучну екологію немає 100% їстівних грибів.

Водночас, він зазначив, що всі померлі отруїлися блідою поганкою.