На Дніпропетровщині від вживання дикорослих грибів померло 14 осіб
09:00, 13 жовтня 2009Права споживачів
1 0
У Дніпропетровській області з 23 вересня по 12 жовтня від вживання дикорослих грибів померло 14 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив завідувач Дніпропетровського обласного центру з лікування гострих отруєнь Микола ШИНКАРЕНКО.
За його словами, всього за вказаний період з отруєнням грибами госпіталізували 78 людей.
М.ШИНКАРЕНКО зазначив, що на території Дніпропетровської області через неблагополучну екологію немає 100% їстівних грибів.
Водночас, він зазначив, що всі померлі отруїлися блідою поганкою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter