На Львівщині 89% перевіреної рибної продукції не відповідає стандартам

У Львівські й області 89% перевіреної рибної продукції не відповідає стандартам.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, протягом 9 місяців 2009 року фахівці державного нагляду ДП «Львівстандартметрологія» провели 12 перевірок щодо дотримання стандартів, норм і правил під час виробництва та гуртової реалізації риби й рибної продукції на підприємствах Львівської області. Перевірка виявила порушення вимог нормативної документації на 8 підприємствах, як наслідок, забракували 89% перевіреної продукції. На 4 підприємствах, що займались збереженням та реалізацією рибних товарів, забраковано 100% продукції.

Серед порушень, зафіксованих інспекторами держнагляду, недостатня підготовка виробництва до випуску продукції (відсутність нормативної документації), недотримання термінів проведення періодичних випробувань, порушення технологічної дисципліни під час виробництва рибної продукції, дефекти зовнішнього вигляду продукції, порушення фізико-хімічних показників (завищена масова частка вологи, занижена масова частка солі), порушення вимог Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію», недостатній контроль за маркуванням та якістю готової продукції, відсутність сертифікатів відповідності на продукцію, яка підлягає обов’язковій сертифікації.

Серед перевіреної львівськими інспекторами продукції – оселедець атлантичний солений, скумбрія атлантична заморожена, скумбрія холодного копчення, пресерви з оселедця, риба в олії. Всього протягом звітного періоду перевірено 22 тис. тонн рибної продукції вартістю 154 тис. грн.

За результатами перевірок суб’єктам господарювання видано 7 приписів щодо усунення порушень стандартів, норм і правил; 8 приписів щодо заборони реалізації 8 партій продукції; 6 приписів щодо заборони реалізації шести видів перевіреної продукції. Порушникам видали 12 постанов про накладення штрафу на загальну суму 18 тис. 596 грн. На 10 посадових осіб накладено адміністративних штрафів на суму 2 тис. 91 грн.