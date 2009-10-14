На Чопській митниці вилучили контрабандний одяг
09:30, 14 жовтня 2009Права споживачів
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На суму понад 1 млн. грн.
На Чопській митниці вилучили фірмовий контрабандний одяг на суму понад 1 млн. грн., повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар начальника Чопського прикордонного загону Сергій БРОВКО.
За його словами, до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Тиса» на українсько-угорському кордоні прибув мікроавтобус «Мерседес» з українськими реєстраційними номерами. Транспортний засіб прямував в Україну.
У мікроавтобусі виявили прихований від прикордонно-митного контролю жіночий одяг відомих європейських брендів різних моделей, кольорів, фасонів та розмірів.
Загальна вартість вилученого товару, за попередніми висновками спеціалістів, становить 1 млн. 104 тис. грн.
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