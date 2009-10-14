На Чопській митниці вилучили контрабандний одяг

На Чопській митниці вилучили фірмовий контрабандний одяг на суму понад 1 млн. грн., повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар начальника Чопського прикордонного загону Сергій БРОВКО.

За його словами, до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Тиса» на українсько-угорському кордоні прибув мікроавтобус «Мерседес» з українськими реєстраційними номерами. Транспортний засіб прямував в Україну.

У мікроавтобусі виявили прихований від прикордонно-митного контролю жіночий одяг відомих європейських брендів різних моделей, кольорів, фасонів та розмірів.

Загальна вартість вилученого товару, за попередніми висновками спеціалістів, становить 1 млн. 104 тис. грн.