У Херсонський області двоє осіб отруїлися грибами.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, 13 жовтня до Цюрупинської районної лікарні були госпіталізовані мешканки с. Любимівка - 62-річна та 23-річна жінки з діагнозом “отруєння грибами”. Наразі стан здоров’я постраждалих – середньої тяжкості.

Загалом з початку року в Херсонський області від отруєння грибами вже постраждали 18 осіб, серед яких 6 дітей.