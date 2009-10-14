Чотири з шести районів Львова залишилися без води

Через аварії на водогонах 4 райони Львова залишилися без води.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

За повідомленням, сьогодні вночі о 1.00 через сильні снігопади сталась аварія на водогонах в м. Стрий, Золочів, Плугів. Ці водогони забезпечують водопостачання у 4 районах Львова. Зокрема, повністю припинено водопостачання у Франківському, Личаківському, Сихівському, Галицькому районах міста. Водопостачання у решті районів подається за скороченим графіком та зниженим тиском.

Як повідомили в управлінні інженерного господарства, причиною аварії є знеструмлення ліній електропередач «Львівобленерго». Над відновлення водопостачання вже працюють спеціальні служби.

ЛКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води через проблеми з водопостачанням, особливо у комунальних установах: садочках, лікарнях тощо.

За прогнозами експертів, вода у квартирах львів`ян з`явиться лише у четвер зранку. Всі необхідні ремонтні робити виконають до вечора середи, проте, для того, щоб закачати воду у насосні станції потрібно ще 10 годин.