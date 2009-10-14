Негода знеструмила 1152 населених пункти

У другій половині дня 13 жовтня та в ніч на 14 жовтня, внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема, поривів вітру, на заході - дощу та мокрого снігу, і через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач, у 12 областях сталося знеструмлення 1152 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, зокрема: у Львівській – 613, в Івано-Франківській – 242, у Рівненській – 116, Тернопільській – 58, Волинській – 54, Закарпатській – 24, Одеській – 16, Київській – 8, Хмельницькій – 7 , Чернівецькій – 6, Житомирській – 5 та Вінницькій – 3.

Електропостачання відновлюють аварійні бригади обленерго. Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють оперативні грипи Головних облуправлінь МНС.