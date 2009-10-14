Стартував Франкфуртський книжковий ярмарок

З 14 по 18 жовтня Франкфурт-на-Майні перетвориться на світову столицю книги. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок ввечері урочисто відкрила найбільший у світі Франкфуртський книжковий ярмарок. Близько семи тисяч учасників з понад ста країн світу беруть у ньому участь. Жоден інший подібний книжковий захід не викликає такого ажіотажу серед представників галузі. Видавці, книготорговці, автори та читачі зустрічаються тут, аби обговорити найновіші тенденції на міжнародному книжковому ринку.

Країною-гостем цьогорічного ярмарку є Китай. Уже напередодні лунала масивна критика з приводу порушення прав людини та свобод у цій країні. Серед запрошених на виставку китайських письменників щонайменше 40 є дисидентами. Це додає книжковому ярмарку ще більшого дискусійного потенціалу.

Однією з головних тем заходу вже традиційно стане тема новітніх технологій, пов’язаних з книгами. Зокрема переведення книг у цифровий формат. Те, що ще кілька років тому видавалося віддаленим майбутнім, нині вже належить до повсякдення: роман, завантажений на мобільний телефон, звуковий путівник чи літературна екранізація на так званих старт-фонах. Пропозиція цифрових книг також неймовірно зросла останніми роками.

Від середи виставка відкриє свої двері для фахових відвідувачів, а в суботу та неділю – також для широкої публіки. Завершиться Франкфуртський книжковий ярмарок традиційно врученням Премії миру Союзу німецьких книготорговців, яку щороку присуджують письменникам, діячам культури, іноді – політикам, які зробили значний внесок у розвиток культури і зміцнення миру та взаєморозуміння.

Тим часом, як стало відомо в понеділок увечері, Німецьку книжкову премію за 2009 рік присуджено маловідомій письменниці Катрін ШМІДТ. Роман 51-річної авторки «Ти не помреш» визнано кращим німецькомовним романом року. У книзі, що містить певні автобіографічні подробиці, описується історія жінки, яка вийшла з коми і повертає собі здатність говорити.

Як пояснив член журі і керівник Біржового союзу німецької книготоргівлі Ґоттфрід ГОННЕФЕЛЬДЕР: «Роман К.ШМІДТ «Ти не помреш» розповідає історію про повторне пізнання світу. Часом лаконічно, часом з насмішкою, часом навіваючи дещо моторошне враження, автор розповідає про думки та почуття тяжко хворої жінки, яка виходить з коми після крововиливу в мозок».

Письменниця виросла у Східній Німеччині. До початку літературної кар’єри вона працювала психологом. На запитання, чи радіє вона відзнаці, відповіла: «Я раділа вже самій номінації, але чи радію я премії? Мабуть, так, з огляду вже хоча б на те, що вона дасть мені певну фінансову безтурботність, якої я досі не знала».

Літературну премію Біржового союзу німецької книготоргівлі – одну з найпрестижніших у Німеччині – щорічно присуджують напередодні відкриття Франкфуртського книжкового ярмарку.

“Німецька хвиля”