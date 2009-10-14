В Одесі відкриють парк атракціонів з динозаврами

У зеленій зоні поряд з міжнародним аеропортом “Одеса” буде розбито парк з атракціонами динозаврів.

Про це повідомила на прес-конференції начальник управління земельних відносин Одеської міськради Олена ТЮТЮННИК, передає кореспондент УНІАН.

За словами О.ТЮТЮННИК, «під облаштування динопарку міськрада виділила 15 гектарів землі. Вже розробили проектно-технічну документацію проекту».

Водночас, запевнила керівник міськуправління, «всі зелені насадження пройдуть інвентаризацію і будуть збережені, а самі атракціони з динозаврами встановлять на "вільних плямах".