В Одесі відкриють парк атракціонів з динозаврами
14:03, 14 жовтня 2009Права споживачів
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Поряд з міжнародним аеропортом
У зеленій зоні поряд з міжнародним аеропортом “Одеса” буде розбито парк з атракціонами динозаврів.
Про це повідомила на прес-конференції начальник управління земельних відносин Одеської міськради Олена ТЮТЮННИК, передає кореспондент УНІАН.
За словами О.ТЮТЮННИК, «під облаштування динопарку міськрада виділила 15 гектарів землі. Вже розробили проектно-технічну документацію проекту».
Водночас, запевнила керівник міськуправління, «всі зелені насадження пройдуть інвентаризацію і будуть збережені, а самі атракціони з динозаврами встановлять на "вільних плямах".
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