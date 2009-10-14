У Чернігові сьогодні готують козацький куліш

В обласному центрі Чернігівщини проходить п`ятий міський фестиваль козацької культури "Чернігів - місто козацької слави", присвячений святу Покрови та Дню українського козацтва.

Як передає кореспондент УНІАН, урочистості розпочалися з покладання квітів до пам`ятника Богдану Хмельницького та мітингу в однойменному сквері, у якому взяли участь близько 200 чернігівців. Представники влади, козацьких організацій говорили про важливість і необхідність козацького руху на сьогодні для розвитку патріотичних традицій, відродження духовності.

Зокрема, керівник громадської організації "Козацтво Запорізьке" запропонував зробити сквер Б.Хмельницького осередком просвітницької і патріотичної роботи козаків, але для цього необхідно провести реконструкцію скверу. У свою чергу місцевий осередок "Реєстрового козацтва" виступив з ініціативою створити козацькі депутатські об`єднання у радах різного рівня.

Учасників мітингу привітав зразковий ансамбль бандуристів "Соколики". Потім усі присутні перейшли до історичного Валу, де відбулося покладання квітів до пам`ятників Івану Мазепі та Тарасу Шевченку. Біля пам`ятного знаку "Борцям за волю і незалежність України" відбувся молебень.

У програмі фестивалю також передбачені козацькі забави поблизу Катерининської церкви. Не обійдеться і без традиційного козацького кулішу. Завершиться фестиваль козацької культури у Чернігові патріотичним концертом у Міському палаці культури, що має назву "Козаки єднають Україну".

Всього козацькі організації Чернігівщини у своїх лавах налічують близько тисячі членів.