Термінове виготовлення закордонних паспортів подорожчало

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що підвищення цін на термінове виготовлення закордонних паспортів пов’язано із собівартістю їх доставки з Києва в регіони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав на прес-конференції в Києві.

Водночас, він припустив, що це підвищення не відіб’ється якось серйозно на громадянах в тому числі через те, що сьогодні приблизно на 2/3 впала кількість заявок від громадян України на отримання закордонних паспортів.