ВР підвищила ставки акцизного збору на тютюнові вироби до 36%

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», яким, зокрема, підвищила ставки акцизного збору на тютюнові вироби.

Як передає кореспондент УНІАН, цим законом передбачено підвищити до 36% ставки акцизного збору в відсотках до обороту реалізації товару (продукції) на сигари, включаючи сигари з відрізними кінцями, і сигарили (тонкі сигари), сигарети без фільтру, цигарки, сигарети з фільтром, тютюн і замінники тютюну, тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції, тютюн для куріння, жувальний і нюхальний тютюн.

Також передбачається, що ставки акцизного збору в твердих сумах із одиниці реалізованого товару (продукції) становитимуть на сигари, включаючи сигари з відрізними кінцями, й сигарили (тонкі сигари), - 80 грн. за 100 шт., на сигарети без фільтру, цигарки - 44 грн. за 1000 шт., на сигарети з фільтром - 80 грн. за 1000 шт., тютюн і замінники тютюну та ін. промислового виробництва, тютюн «гомогенізований» або «відновлений», тютюнові екстракти та есенції - 31 грн. за 1 кг, на тютюн для куріння, із вмістом або без вмісту замінників, - 44 грн. за 1 кг, на жувальний і нюхальний тютюн - 12,50 грн. за 1 кг

Крім того, в документі йдеться, що податкове зобов`язання зі сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (із додатковою інформацією щодо характеристик продукту), що обчислюється одночасно зі ставками у відсотках до обороту від продажів і в твердих сумах із одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менше 62 грн. за 1000 штук сигарет без фільтру, цигарок і 130 грн. за 1000 штук сигарет із фільтром.

Закон набирає чинності з моменту публікації.

Нагадаємо, виробники тютюну стверджують, що таке підвищення акцизів призведе до зростання тіньового ринку й скорочення легального виробництва та продажів тютюнових виробів.