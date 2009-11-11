У Запоріжжі фонтани заховають під кольоровими музичними шатрами

У Запоріжжі фонтани на зиму заховають під кольоровими музичними шатрами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, щоб чаші фонтанів не перетворювалися на сміттєзбірники, ухвалили рішення накрити їх спеціальними захисними куполами.

"Ці спеціальні кольорові шатри підсвічуватимуться лампочками, а подекуди - ще і з музичним супроводом", - повідомили у прес-службі з посиланням на начальника міського управління комунального господарства Миколу БОЯРЧУКОВА.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Запоріжжі функціонують 26 фонтанів, 5 з яких були створені впродовж останніх 5 років. Обслуговування даних об`єктів здійснює комунальне підприємство "Титан".