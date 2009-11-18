Пляшку пива продали на аукціоні за 16 тисяч доларів

Пляшку пива, яку знайшли на місці катастрофи дирижабля "Гінденбург", продали з аукціону за рекордно високу ціну - 16680 доларів, повідомляє Digital Journal.

Лерой СМІТ, який командував пожежними розрахунками на місці аварії 72-річної давності, виявив в уламках літального апарату всього шість пляшок "Ловенброй лагер". Чотири з них він роздарував друзям, а ще одну в 1977 році подарував пивоварні "Ловенброй".

Останню з історичних пляшок виставили на аукціон і, за початковими прогнозами, повинні були продати за 4 чи 8 тисяч доларів. Проте. результат перевершив всі очікування - за лот боролися претенденти з різних країн, що дозволило встановити світовий рекорд. З урахуванням "премії покупця" ціна за пляшку склала близько 11 тисяч фунтів (16680 доларів).

Дирижабль "Гінденбург" потрапив у катастрофу 6 травня 1937 року під час посадки на повітроплавній станції "Лейкхерст" у штаті Нью-Джерсі. Намагаючись пришвартуватися до спеціальної щогли, літальний апарат раптом спалахнув і згорів за хвилину. В результаті аварії загинули 35 із 97 осіб, які знаходилися на борту. Катастрофа викликала великий резонанс у суспільстві та спровокувала кінець ери дирижаблів, які були визнані дуже небезпечним видом транспорту.

“Хрещатик”