Школи Одеської області будуть на альтернативному паливі

У двох навчальних закладах Одеської області незабаром запрацюють експериментальні котельні, розраховані на альтернативні джерела палива, повідомив ІА "МІСТ-Одеса" начальник головного управління розвитку інфраструктури і енергозабезпечення Олег КУРАКОВ.

У Білгород-Дністровському районі котельна однієї зі шкіл працюватиме на солом`яних брикетах, які виготовляють у Савранському районі, а в Ширяєвському районі школу-інтернат "Жовтень" опалюватимуть біомасою. "Для цієї котельні придатне навіть опале листя", - відзначив начальник управління.

Він також повідомив, що зараз ці види палива проходять сертифікацію за більш як 10 позиціями. Зокрема, враховують тепловіддачу, шкідливі викиди, зольність.

Окрім того, О.КУРАКОВ повідомив, що котельну "Шкільна" у Білгород-Дністровському, про запуск якої він повідомляв раніше, зупинили. Причина - не було сертифіковано вузол обліку. Зараз прилад демонтовано і він проходить сертифікацію у ВАТ "Одесагаз". До вечора фахівці обіцяли закінчити роботи, і на 19 листопада запланували урочисте відкриття котельної головою обладміністрації Миколою СЕРДЮКОМ.

В Одесі тим часом залишаються непідключеними до теплопостачання 60 будинків у центрі міста.