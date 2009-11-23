У Херсоні для викладачів і студентів створили «холодну лінію»

У Херсоні ініціативна група молоді "Розумний народ" відкриває "холодну лінію" для викладачів і студентів навчальних закладів обласного центру, за допомогою якої можна буде повідомити про температурний режим у навчальному закладі.

На думку організаторів акції, ця лінія допоможе оперативно реагувати міській владі Херсона на неадекватний температурний режим у навчальних закладах міста і, відповідно, зменшити захворюваність серед молоді.

Зокрема, будь-який студент, учень або викладач зможе анонімно повідомити про те, в якому навчальному закладі, в якій аудиторії температура дуже низька.

Відкривають «холодну лінію» спеціально до закінчення тритижневого карантину в школах і вишах Херсона.

Водночас, організатори лінії не повідомляють як саме вони планують взаємодіяти з мерією за фактами холоду в аудиторіях.