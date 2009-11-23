Коньяк і кетчуп каховських заводів продаватимуть у Росії

Коньяк виробництва ВАТ «Таврія» (м. Нова Каховка Херсонської області) й продукцію ЗАТ «Чумак» (м. Каховка Херсонської області) продаватимуть у Російській Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Херсоні повідомив генеральний консул Російської Федерації в Одесі Олександр ГРАЧОВ.

«Я побував на заводах „Таврія“ і „Чумак“, які, на мою думку, є лідерами агропромисловості не лише в Херсонській області, але й в Україні», - сказав консул.

За його словами, вже досягнуто попередніх домовленостей про продаж продукції в Російській Федерації.

«Детальніше ще говоритимемо. Думаю, що продукція «Таврії» продаватиметься в Санкт-Петербурзі та Новгороді. В кетчупі й майонезі виробництва «Чумак» зацікавлена Московська область», - зазначив О.ГРАЧОВ.