Йогурти Лубенського молокозаводу містили бензойну кислоту

У йогуртах Лубенського молокозаводу фахівці «Полтавастандартметрології» виявили бензойну кислоту

Про це журналістам на прес-конференції повідомив генеральний директор державного підприємства «Полтавастандартметрологія» Віктор МІРУНКО.

За його словами, виробник не винен в тому, що у йогуртах містилася отруйна кислота, за це несе відповідальність заготівник, який привіз молоко влітку.

«Для того, щоб його довезти, лив бензойну кислоту в міліграмах. І ми її знаходили, забороняли, знімали. І виробники реагували на це», - відзначив Віктор МІРУНКО.

Він також зазначив, що виробники молокопродуктів не можуть контролювати вміст бензойної кислоти в своїй продукції, оскільки цей консервант можуть виявити лише підприємства Держстандарту.

«Потужності лабораторії виробництва не можуть виявити бензойну кислоту. Вони не розраховані, у них немає відповідного устаткування. Наприклад, хромотор коштує 100 тисяч доларів, і не кожне підприємство собі може дозволити такий апарат», - заявив Віктор МІРУНКО.

Нагадаємо, бензойна кислота і її солі – це токсичні речовини, які використовують як консервант, при контакті зі шкірою може викликати почервоніння та свербіння.

Довідка УНІАН. ВАТ «Лубенський молокозавод» переробляє 130 тонн молока на день, випускає 60 видів морозива і 64 види молочної продукції: масло, сметану, кефір, молоко, йогурти, сирні десерти.