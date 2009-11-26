«Укрзалізниця» призначила 24 додаткових поїзди
12:59, 26 листопада 2009Права споживачів
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На новорічні та різдвяні свята
Для забезпечення пікових перевезень пасажирів на новорічні та різдвяні свята станом на 26 листопада 2009 року залізниці України призначили вже 24 додаткових поїзди.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
Зокрема, дев`ять поїздів призначила Південно-Західна залізниця, шість – Одеська, п`ять – Південна залізниця, три – Придніпровська, один – Львівська.
Крім того, 17 поїздів (із них 3 транзитних) призначили російські залізничники. Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрями триває.
З метою задоволення попиту і своєчасного призначення додаткових поїздів, «Укрзалізниця» закликає пасажирів планувати свої поїздки і купувати квитки завчасно.
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