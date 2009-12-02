В Одеському порту затримали вантаж цигарок вартістю понад 1 млн. грн.
10:10, 02 грудня 2009Права споживачів
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Сигарети «Regal»
На митному посту «Одеса-порт» співробітники Південної митниці у взаємодії із СБУ затримали контейнер з цигарками вартістю понад 1 млн. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, контейнер слідував на адресу однієї з грецьких фірм.
Згідно з товаросупровідними документами, у контейнері знаходились 15 тонн фіттінгів (сантехнічні вироби).
Під час митного контролю виявили 970 коробів, у яких знаходилось 485 тис. пачок цигарок «Regal» виробництва Великої Британії.
За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за статтею 352 Митного кодексу України. Вантаж затримано, проводиться розслідування.
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