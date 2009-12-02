«Бісквіт-Шоколад» вивела на ринок нові шоколадні батончики

Корпорація «Бісквіт-Шоколад», один з найбільших в Україні виробників кондитерської продукції, вивела на ринок нові шоколадні батончики ТМ «Choco–Luck». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що компанія почала виробництво шоколадних батончиків на основі нуги та арахісу, і найближчим часом планує вивести на ринок ще два аналогічних вироби – з додаванням цукатів та злакових культур.

Як повідомив директор кондитерської фабрики «Харків`янка» Володимир ДОМБРОВСЬКИЙ, на потужностях якої почали нове виробництво, ситуація на національному ринку батончиків сьогодні характеризується двома суперечливими одна одній тенденціями.

«З одного боку можна говорити про те, що цей сегмент, який має хорошу рекламну підтримку, перенасичений продукцією, в першу чергу, імпортного виробництва. З іншого боку, асортимент пропозицій не такий вже й широкий. «Марс», «Снікерс», «Пікнік», «Ліон» - основні товари, а продукти кількох українських виробників, які також представлені в цьому секторі, менш відомі. Ми вважаємо, що зараз, в період кризи, коли імпортні товари значно подорожчали, саме час вийти з новою пропозицією в цьому сегменті, який, як ми бачимо на прикладі росийського ринку», - пояснив він.

Випуск нової продукції став можливим завдяки вводу в експлуатацію в першому кварталі цього року нової лінії з виробництва нуги потужністю близько 20 тонн продукції на добу і вартістю понад 2,5 млн. евро.

Довідка УНІАН. Корпорація «Бісквіт-Шоколад» - один з найбільших виробників кондитерської продукції. Об’єднує низку підприємств. Корпорація заснована у 2004 році.

Під брендом «Бісквіт-Шоколад» випускають понад 20 груп кондитерських виробів. Чистий дохід корпорації за підсумками 2008 року склав майже 590 млн. грн., чистий прибуток – 34,5 млн. грн., обсяг виробництва - 57,4 тис. тонн кондитерських виробів.