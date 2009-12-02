Ветслужба заборонила ввезення м’яса птиці з Іспанії

Ветеринарна служба України заборонила ввезення м’яса птиці і продуктів з нього з Іспанії.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини України.

Повідомляють, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Королівства Іспанія зареєстровано захворювання птахів хворобою Ньюкасла, у зв`язку з чим з 2 грудня в 2009 року забороняється ввезення на територію України з цієї країни птахів, сировини і продуктів з них.

Ввезення інших продуктів і сировини з Іспанії має здійснюватися згідно з ветеринарними вимогами щодо імпорту до України об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.