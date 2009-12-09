Європейський Союз захистив неаполітанську піцу

Неаполітанська піца сьогодні стала однією з перших італійських страв, яку взяв під захист Євросоюз. Ця піца отримала статус “географічно захищеного продукту”.

Рішення Європейського комітету з походження та автентичності продуктів харчування в Італії чекали з нетерпінням. Тепер неаполітанська піца буде захищена від імітацій та підробок. „Це велика перемога для Італії”, - так прокоментував новину міністр сільського господарства Лука ДЗАЙА, додавши, що у січні відбудеться святкування з цього приводу.

„Піца є особливою стравою, тут крім правильних добірних інгредієнтів потрібна ще вправність рук, майстерність” – пояснює президент Асоціації справжньої неаполітанської піцци Антоніо ПАЧЕ. Вважається, що на піцайоло треба вчитися до двох років. Власне, вимог до справжньої піци багато: діаметр 35 сантиметрів, бортик 1-2 сантиметри, оливкова олія тільки першого віджиму, сир моцарелла - тільки з буйволового молока, піч для випікання – тільки дров’яна і так далі. Більшість Асоціацій виробників піци, звичайно, радіє, що тепер є підтвердження їхньому переконанню, що „справжню піцу треба їсти в Неаполі і баста”, однак є й скептики.

Зокрема маестро італійської кухні Луїджі КАРНАЧІНА зазначає, що найбільш автентичною неаполітанською піцею є не популярна й відтепер захищена „Марґеріта”, а „Марінара”, в якій немає сиру, але є анчоуси. Інші ж прискіпливі цінителі справжньої піци стверджують, що всі продукти в ній мають походити виключно з Апеннін. І називають неправильним, що в італійських піццеріях кожна друга піцца має щось іноземне: оливкову олію з Тунісу, китайські помідори чи українське борошно. Піцца, яка народилась в XIX столітті на Півдні Італії, повинна залишатись незмінною, стверджують вони.

“Німецька хвиля”